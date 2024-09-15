Модель Роузи Хантингтон-Уайтли вышла в свет в прозрачном комбинезоне

Модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли вышла на публику в откровенном наряде. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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37-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли стала гостьей показа Nensi Dojaka, который состоялся 14 сентября в отеле St. Pancras Renaissance в рамках Недели моды в Лондоне. Модель позировала перед фотографами в черном прозрачном комбинезоне, поверх которого надела жакет в тон. Звезда подиумов добавила к наряду серьги, массивное колье, браслет, клатч и туфли на каблуках. Возлюбленная Джейсона Стетхэма собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с черными стрелками и розовыми губами.

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Недавно Рози Хантингтон-Уайтли выложила фото, где позировала в трикотажном белом комплекте белья. Модель была запечатлена в номере и на балконе отеля с видом на море.

Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го модель сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона появилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.