Приянка Чопра показала фигуру в бикини на яхте

Актриса и модель Приянка Чопра показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

42-летняя Приянка Чопра была запечатлена в бордово-оранжевом бикини, которое дополнила солнцезащитными очками. Актриса позировала с распущенными волосами. Знаменитость загорала на палубе яхты. Модель сделала снимок во время отдыха с мужем Ником Джонасом и дочерью Мэлти Мэри.

В 2018 году Приянка вышла замуж за участника поп-рок бойзбенда Jonas Brothers, Ника Джонаса после полугода отношений. Знаменитости организовали торжество во дворце Умайд-Бхаван в Индии. В начале 2022 года влюбленные впервые стали родителями. У Приянки Чопры и Ника Джонаса родилась дочь Мэлти Мэри от суррогатной матери.

В марте Приянка Чопра показала кадры, сделанные во время семейного отдыха в Дубае. Актриса и певец остановились вместе с дочерью Мэлти Мэри в сети отелей Bvlgari Hotels & Resorts. На одном из фото модель предстала в облегающем леопардовом платье и черных солнцезащитных очках. Она подбрасывала двухлетнюю дочь в воздух.