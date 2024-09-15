Диджей Карина Истомина в облегающем платье снялась с дочерью

Диджей и модель Карина Истомина снялась вместе с десятимесячной дочерью. Жена футболиста Федора Смолова опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Карина Истомина вместе с дочерью позировала в ресторане. Модель держала Лору на руках. Диджей была одета в коричневое облегающее платье и наручные часы, а девочка — в белое платье в полоску. Лора отвернулась от камеры.

В июне 2023 года Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Диджей опубликовала фотографии с росписи в социальных сетях. 21 сентября модель объявила о том, что они со спортсменом ждут ребенка. 15 ноября пара сообщила, что у них родилась дочь Лора.

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В мае Карина Истомина дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о том, как Федор Смолов сделал ей предложение руки и сердца.

«Я узнала, что беременна, 23 марта, а 5 апреля мы сидели дома, смотрели сериал. И он мне кинул на Госуслуги… И мне пришло уведомление, что Федор Смолов предложил вступить в брак. В конце мая он мне подарил кольцо. Я вообще ни о чем не знала. Мы пошли гулять в Парк Горького, он встал на колено, сказал: «Я тебя очень люблю. Будешь моей женой?» Я говорю: «Буду», — сказала модель.

Ранее жена Смолова опубликовала редкое фото их поцелуя на публике.