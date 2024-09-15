Ким Кардашьян снялась в откровенном боди

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном боди. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Ким Кардашьян была запечатлена в темно-зеленом боди с глубоким декольте. При этом она не стала надевать брюки. Звезда реалити-шоу позировала с собранными в хвост волосами и макияжем в нюдовых тонах. Бизнесвумен стояла в своей гардеробной.

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Недавно Ким Кардашьян обвинили в копировании стиля жены Канье Уэста, Бьянки Цензори. Модель попала в объективы фотографов, когда выходила из машины. Звезда появилась на публике в молочном боди и полупрозрачных легинсах в тон. При этом она не стала надевать бюстгальтер. Бизнесвумен дополнила образ массивным браслетом и вьетнамками. По мнению интернет-пользователей, Кардашьян выглядела как нынешняя супруга Канье Уэста.

На днях модель появилась на ужине Kering Caring for Women в Нью-Йорке. Звезда реалити-шоу надела белое облегающее платье-миди с эффектом мокрой ткани и декольте. Ким Кардашьян завершила образ черными туфлями на каблуках. Визажисты сделали бизнесвумен макияж с черными стрелками и коричневыми губами, а стилисты — «мокрые» локоны.