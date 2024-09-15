Супермодель Ирина Шейк показала фото из душа

Супермодель Ирина Шейк выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенное фото.

38-летняя Ирина Шейк показала кадры, которые сделала во время своей поездки в Сеул. На одном из снимков супермодель была запечатлена в душе. Звезда подиумов стояла с распущенными волосами и без косметики на фоне панорамного окна.

На днях Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Tory Burch, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Супермодель дефилировала на подиуме в черном прозрачном платье с белыми вставками, под которое надела боди. Образ знаменитости завершили длинные блестящие серьги и туфли с открытым большим пальцем. Визажисты сделали ей естественный макияж, а стилисты уложили волосы назад.

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До этого Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Helmut Lang. Супермодель позировала в черном облегающем платье с разрезом и высоких кожаных сапогах на каблуках в тон. Звезда предстала перед камерой с короткой стрижкой с рваной челкой. Интернет-пользователи раскритиковали внешний вид Ирины Шейк. Один из подписчиков заявил, что она похожа на «алкашку».

Ранее Брэдли Купера засняли с дочерью от Ирины Шейк на руках.