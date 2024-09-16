Как не купить поддельный парфюм

Парфюмерию нужно покупать только в магазинах крупных торговых сетей, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. Он отметил, что также стоит убедиться в качестве материалов упаковки, включая опечатки и неточности.

Покупайте парфюм только у авторизованных дилеров, в магазинах крупных сетей. Проверьте упаковку и маркировку. У подделок низкое качество печати, опечатки и неточности. Бренды заботятся о деталях. Не доверяйте слишком низкой цене по сравнению со стандартной в рознице, — считает Опарин.

Эксперт посоветовал собрать максимум информации о продавце — репутацию и отзывы в Сети. Если есть сомнения, проверьте данные и посмотрите, что говорят другие покупатели о нем, напомнил Опарин.

Если запах не соответствует ожиданиям или имеет нехарактерный запах — это признак подделки. Если состав содержит сомнительные ингредиенты — синтетику или растворитель — это признак подделки. Убедитесь, что онлайн-магазин гарантирует подлинность, — подытожил Опарин.

Ранее клинический психолог, парфюмер Дина Петрова предупредила, что ароматы влияют на психоэмоциональное состояние человека. Эксперт отметила, что запахи имеют психологическое свойство, поскольку могут на уровне ассоциаций возвращать в воспоминания. Например, хвойный аромат может ассоциироваться с Новым годом и волшебством.