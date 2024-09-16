Как безопасно выдавливать прыщи

Большинство дерматологов не рекомендуют выдавливать прыщи самостоятельно, говорит доктор медицины Ифе Дж. Родни, сертифицированный дерматолог и основатель Eternal Dermatology + Aesthetics. Но в некоторых ситуациях это всё же может быть приемлемым вариантом.

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Если вы решили выдавить прыщ самостоятельно, то вот о чём вам нужно помнить.

Вымойте поражённый участок и руки. Это снижает риск попадания новых бактерий в место выдавливания.

Приложите тёплый компресс к пораженному участку. Это может смягчить прыщ и облегчить его выдавливание.

Осторожно надавите. Подушечками пальцев или ватными палочками аккуратно выдавите прыщ у его основания. Не используйте ногти, так как это может привести к дополнительной травме кожи. Также вы можете проткнуть белый угорь небольшой продезинфицированной иглой.

Удалите гной с лица.

Ещё раз очистите поражённый участок и руки. Так вы избавитесь от бактерий.

Приложите лёд к поражённому участку. Это может быть холодный компресс или кубик льда, завёрнутый в ткань.

Никогда нельзя выдавливать красные или болезненные прыщи, а также такие, из которых не идёт гной.

Выдавливание прыщей может повредить кожу, вызывая изменение цвета, текстуры или рубцевание. Рубцы могут вообще остаться навсегда. Это также может привести к распространению воспаления и бактерий с прыща на окружающую кожу. Кроме того, выдавленный прыщ становится только заметнее.

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