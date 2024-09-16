Дочь Джуда Лоу в бикини снялась в рекламе

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу в купальнике снялась в рекламе духов Versace. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть).

© @irismlowe

23-летняя манекенщица позировала на одном из кадров, лежа на спине на песчаном пляже. Она надела фиолетовое бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и золотистой металлической фурнитурой и трусы. В то же время у ног девушки располагался флакон с эмблемой упомянутого бренда, наполненный жидкостью под цвет наряда.

Кроме того, модель предстала перед камерой в блестящем мини-платье с глубоким декольте, дополнив образ массивными квадратными серьгами.

Ранее в сентябре Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны американская модель Амелия Грей Хэмлин обнажила грудь для журнала M Magazine.

*запрещенная в России соцсеть.