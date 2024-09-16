Папарацци засняли Беллу Хадид на улице в топе с глубоким декольте

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном наряде попала в объективы папарацци на улице Нью-Йорка. Снимки публикует Daily Mail.

27-летнюю манекенщицу засняли на публике с возлюбленным, Адэном Бануэлосом, в желтом топе с глубоким декольте, демонстрирующим подтянутую фигуру с кубиками пресса. Помимо этого, звезда надела обтягивающие кожаные брюки с низкой посадкой, дополнив их ремнем на талии. Образ завершила черная ковбойская шляпа.

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Избранник Хадид, в свою очередь, выбрал черную рубашку, джинсы и аналогичный головной убор.

Ранее Хадид снялась в прозрачных трусах для рекламы парфюма. 27-летняя манекенщица позировала, лежа на кровати, в белом топе и кружевных трусах.