Элизабет Херли снялась в рубашке на голое тело для мужского журнала

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде для мужского журнала Maxim. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

59-летняя звезда «Остина Пауэрса» предстала на обложке осеннего номера в голубой рубашке, которую надела на голое тело. На размещенном кадре видно, что под изделием отсутствует бюстгальтер.

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Визажисты сделали знаменитости макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы розовую сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежную прическу с начесом. Они дополнили образ актрисы массивной золотой цепью.

Ранее сообщалось, что сын Херли и американского бизнесмена Стива Бинга Дэмиан Херли появился на публике в прозрачном топе.