Что не так с новой стрижкой Елизаветы Боярской

Парикмахер-модельер международного класса Иван Верещагин прокомментировал новую стрижку и цвет волос Елизаветы Боярской.

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В беседе с сайтом «Страсти» эксперт оценил новый образ актрисы и указал на недочеты.

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«У Лизы Боярской необычная внешность. Ее лицо и улыбка запоминающиеся. Крупные черты лица, прекрасные глаза и губы. Лиза создана для ретро-фильмов (откровенная драма не ее). Ее портит нарочитая нагота, она не прельщает, а наоборот. Связано это с ее ведущим психотипом-классик (утонченная аристократичная интеллектуалка, ее внешность про глубину натуры). Цветотип – холодный и глубокий одновременно. Ей одновременно могут подходить приглушенные и яркие оттенки. Исключения – сложные цветовые решения».

Парикмахер-модельер отметил, что актрисе подходят легкие волны, но чрезмерный эффект небрежности и «лохматость» превращают образ в неряшливый, а не расслабленный. А прямой пробор с гладкостью волос (четкая симметрия) привлекает внимание к ушам и носу.

«Стандартная прическа упрощает внешность актрисы. У Лизы лицо нетривиальное, интересное. С такой стрижкой, на мой профессиональный взгляд, она стала обычной и невыразительной. И стала выглядеть старше и строже, так как стрижка подчеркнула остроту носа и подбородка, ушла женственность. Темный цвет волос делал ее глаза более выразительными, а в светлом оттенке – она слилась, не за что уцепиться. Я надеюсь, что у нее парик».

Ранее мы писали о том, что актриса Боярская появилась на людях с новой прической и удивила публику резкой сменой имиджа.