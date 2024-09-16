Опра Уинфри появилась на публике после похудения

Знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри показала свою фигуру после похудения с помощью средства, которое предназначено страдающим от диабета, пишет Daily Mail. Звезда потеряла на этом средстве 18 килограммов.

70-летняя знаменитость попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Уинфри была одета в фиолетовый свитер, который выделил ее талию, и коричневые брюки карго с ремнем. К своему образу она выбрала туфли на каблуке в цвет пояса. Волосы звезда уложила крупными локонами.

Уинфри призналась, что использовала препараты для снижения веса для кардинальной трансформации своего тела, хотя ранее отрицала, что когда-либо будет принимать его или аналогичные, — сказано в материале.

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