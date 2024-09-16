Ольга Кабо рассказала про свое отношение к косметологическим процедурам

Актриса Ольга Кабо рассказала, что старается сохранить свои черты лица и довольствуется только эстетической медициной. Как отметила артистка в беседе с изданием «Газета.Ru», она не хочет делать себе трендовые хирургические процедуры.

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Я живу в гармонии с собой. Возраста не боюсь. Конечно, стараюсь ухаживать за собой, посещаю косметолога, но пока довольствуюсь лишь эстетической медициной, — отметила Кабо.

Она добавила, что изменять свою внешность не хочет ради детей и зрителей в театре, которым нужно видеть живую мимику.

Для меня важно сохранить мое лицо: я должна быть узнаваема моими зрителями и поклонниками, а мои дети по моей мимике, да и по морщинкам должны понимать, в каком я настроении, — подчеркнула актриса.

Она назвала морщины «атласом жизни» и выразила мнение, что любая операция или злоупотребление филлерами «стирает» жизненную историю и превращает человека в неинтересного и безликого.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что клиенты салонов красоты должны выбирать проверенные заведения с хорошей репутацией, уточнять все детали процедуры перед ее началом, сохранять все документы, подтверждающие оказание услуги, например чеки и договоры, а также не соглашаться на сомнительные акции и предложения. По его словам, инъекции ботокса или филлеров считаются медицинскими и должны выполняться только в лицензированных учреждениях квалифицированными специалистами.