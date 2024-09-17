Актриса Минди Калинг отказалась от блеска для губ

Известная американская актриса Минди Калинг отказалась от популярного косметического средства и назвала причину. Соответствующий комментарий приводит People.

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45-летняя знаменитость рассказала, что перестала пользоваться блеском для губ, поскольку к нему постоянно прилипают волосы.

«Я больше не пользуюсь блеском для губ, потому что он слишком сильно въедается в волосы», — подчеркнула она.

Помимо этого, по ее словам, данный продукт часто размазывается. Вместо блеска, заявила Калинг, она предпочитает пользоваться бальзамом.

Ранее бывшая жена рэпера Гуфа назвала худшую популярную бьюти-процедуру. 28-летняя манекенщица посоветовала подписчикам не колоть инъекции филлеров в другие части лица, кроме губ.