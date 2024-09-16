Как избавиться от акне

Угревая сыпь может испортить даже идеальную внешность. Прыщи начинают доставлять неприятности в подростковом возрасте, когда усиливается работа сальных желез, а также во время перестройки организма. Очень важно найти те средства, которые действительно помогут справиться с проблемой.

Мы обратились за советами к Альбине Глузман, косметологу с медицинским и фармацевтическим образованием, с опытом работы более 15 лет.

Страшно в зеркало глянуть: откуда эти прыщи?

Акне — воспалительное заболевание кожи, возникающее из-за избыточной выработки кожного сала и закупорки сальных желёз. Причин этой напасти может быть много. Прежде всего, гормональные изменения. Это особенно актуально в подростковом возрасте, но может происходить и у взрослых. Также встречается и у беременных, и женщин после родов. Кроме того, может быть вызвано стрессом, неправильным уходом за кожей и другими факторами. А некоторые исследования показывают, что пища с высоким содержанием сахара и молочных продуктов может усугублять акне. Однако не будем делать громких заявлений и совсем отказываться от конфет. Диета при акне, конечно, поможет, но не вылечит.

Что можно, что нельзя?

“Давить прыщи самостоятельно ни в коем случае не стоит”, – говорит специалист. Даже если вы видите белые головки, не трогайте их. Это только кажется, что вы быстренько избавите себя от некрасивости. На самом деле выдавливание прыщей может привести к распространению инфекции, образованию рубцов и ухудшению состояния кожи. Лучше обратиться к косметологу для профессиональной чистки. “Акне требует системного подхода, который включает как посещение клиники, так и соблюдение правил домашнего ухода. Только при комплексном подходе можно достичь действительно хороших результатов, избавить кожу от неприятных высыпаний и предотвратить повторение болезни в будущем”, – говорит Альбина Глузман.

Домашний уход

Важно выбирать косметические средства, которые подходят именно для вашего типа кожи. Если вы не знаете свой тип кожи, врач-косметолог поможет его определить и порекомендует оптимальный уход. Например, для жирной кожи подойдут средства с салициловой кислотой, а для сухой – увлажняющие кремы без комедогенных компонентов.

Как известно, уход за лицом в домашних условиях состоит из трех этапов. Первый: очищение. На этом этапе с поверхности кожи удаляются загрязнения, и это не только макияж и осевшие на кожу частички пыли, но и избытки себума, мертвые клетки эпидермиса. Для людей с угревой сыпью надо выбирать специальные средства, например, очищающий гель для лица “Стоп Акне” от бренда AG ALBINA GLUZMANNЕ. В его составе шунгит, салициловая кислота, ниацинамид, азелоглицин и комплекс экстрактов, которые помогают уменьшить количество бактерий на поверхности кожи и способствует предотвращению появления новых прыщей и уменьшению воспаления существующих. Легкая и быстро впитывающаяся текстура обеспечивает комфортное использование даже у чувствительной кожи. Регулярное использование данного геля способствует нормализации уровня жирности кожи и улучшению её общего состояния. После умывания лицо необходимо протереть тоником. Вообще, идеально это делать после каждого контакта кожи с водой, например после смывания маски и пилинга. Благодаря тонику происходит нейтрализация воздействия на лицо воды, и правильный баланс кожи восстанавливается. Кислотный тоник для проблемной кожи от бренда AG ALBINA GLUZMANNЕ убирает блеск в Т-зоне на матирующий эффект и стимулирует сужение пор, действуя как салициловая кислота и витамин С.

Второй этап: интенсивный уход. Он предполагает нанесение концентрированных средств, например, сывороток. Обычно они представляют собой легкие по текстуре средства с концентрированным составом, интенсивным и целенаправленным воздействием. Успокаивающая сыворотка-бустер российского бренда AG. подходит для женщин и мужчин, также может использоваться подростками с разными типами кожи, включая чувствительную. Преимущества: тонизирует кожу, заметно уменьшает покраснения и видимость сосудистой сеточки; нормализирует состояние кожи и усиливает ее защитные функции; обладает антиоксидантными свойствами; повышает упругость, эластичность кожи; успокаивает, снимает дискомфорт и раздражение, восстанавливает защитный барьер кожи; мгновенно впитывается без ощущения липкости.

Третий этап: увлажнение и защита. Он предполагает использование крема, эмульсии или флюида, которые способны спасти кожу от обезвоживания и неблагоприятных факторов окружающей среды.

Также косметолог рекомендует предусмотреть в режиме ухода за кожей лица дни, когда вы дополните свой ритуал масками. Так, для тех, кто страдает от угревой сыпи подойдет маска противовоспалительная для лица от бренда ALBINA GLUZMANN. Состав, обогащенный натуральными компонентами, успокаивает кожу, снижая раздражение и воспаления.