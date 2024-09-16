Куртка рабочего: с чем носить самую трендовую вещь этой осени

Уверены, куртку в духе униформы рабочих многие успели приобрести еще весной. В новом сезоне она актуальна как никогда, и инфлюенсеры доказывают, что такая на первый взгляд грубая вещь способна поддержать любую, даже самую изысканную тему.

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С прозрачной юбкой

Излюбленный прием инфлюенсеров — сочетать грубую куртку из вощеного хлопка и нежную юбку из летящей прозрачной ткани. Да, осень не повод убирать такую легкую вещь на дальнюю полку, тем более когда под нее можно надеть легинсы или колготки. Обувь? Как насчет слингбэков или балеток, которые будут рады дуэту с носочками?

С замшей

О замше замолвите слово: так вот, к слову, это самый трендовый материал осени. Амбарная куртка в песочном оттенке по фактуре перекликается с замшей, а потому в компании с замшевыми ботильонами или казаками и такой же сумкой смотрится особенно богато. Надеваем белые джинсы-палаццо — и вот уже образ в стиле old-money готов.

С длинной юбкой

Юбка-баллон или А-силуэт с воланами — выгодная партия для рабочей куртки, взять хотя бы их общий непринужденный вайб. Нижним слоем — лонгслив, а на ноги — кроссовки. XXL-сумка — поддержим оверсайз-настроение. И да, не забываем, что наша главная героиня уверенно себя чувствует и в деним-исполнении.

С пижамными брюками

Еще одна вещь, о которой с похолоданием забывать не спешим. Мы про пижамные штаны: согласитесь, вылезать из них, таких удобных и уютных, абсолютно не хочется. Благо по уровню расслабленности им не уступает рабочая куртка. Взбодрят ваш внешний вид минималистичные лоферы и колье в стиле гранж.

С мини-юбкой

Пример для тех, кто еще сомневается в элегантном характере куртки, вдохновленной эстетикой workwear. Мини-юбка, обтягивающий лонгслив, черные колготки в горошек и классические лоферы — в таком виде вы точно не пойдете ни на стройку, ни на завод. А на встречу с друзьями — вполне: задушевные посиделки — дело непыльное.

С брюками с лампасами

Встретились три кора: grandpa-core, blokecore и coquettecore. И если первые два имеют какие-никакие «родственные связи» (треники с лампасами прекрасно вписываются в «дедушкину» эстетику, частью которой является и ветровка-спецовка), то у блузки с завязками и балеток натура романтичная. Как бы то ни было, союз получился удачным.

С шортами

Даже красные лодочки на шпильках не против выйти в свет «под ручку» со спецовкой. Поло, шорты, такая актуальная юбка-бахрома… Образ, конечно, не на каждый день, но на выход уж точно. Тем более сезон open-air-вечеринок еще не завершен.

С джинсами

Рабочая куртка с классическими джинсами вполне себе рабочий вариант. И речь тут не про профессии, которые требуют униформу. Лаконичная спецовка совсем не спорит с офискором. Рубашка, носки в тон и строгие лоферы придадут вашему облику необходимую серьезность.

С бермудами

Кроп-позиции тоже в тренде, и этот тренд не мог не коснуться спецовок, которые по своей природе доходят до середины бедра. И тем не менее укороченные модели особенно хорошо смотрятся с бермудами в спортивном стиле. Лоска добавят изящные туфли на каблуке и сумка с ярким и чуть наивным обвесом.