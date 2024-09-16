Высокий пучок – это стильная и универсальная прическа, которая подходит как для повседневных дел, так и для особых случаев. Обладательницам длинных волос особенно повезло, ведь их локоны позволяют создать более объемный и эффектный пучок.

Как клеить накладные ресницы, чтобы они выглядели естественно

В видео блогер подробно показывает, как сделать красивый и объемный высокий пучок на длинные волосы. Она демонстрирует не просто стандартное оборачивание волос, а технику, которая позволяет создать аккуратную и стильную прическу с объемом.

Подробную инструкцию показала в своем видео блогер @monderiss.