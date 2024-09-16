Белла Хадид и ее возлюбленный прокатились верхом на Неделе моды

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид и ее возлюбленный прокатились на лошадях на Неделе моды в Нью-Йорке. Кадры с мероприятия публикует Page Six.

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27-летняя манекенщица и ее 35-летний избранник, ковбой Адан Бануэлос закрыли показ модного бренда Kemo Sabe, производящего одежду и аксессуары в стиле вестерн. Они появились на специально перекрытой улице верхом на упомянутых животных.

При этом и модель, и ее спутник надели широкополые шляпы с изогнутыми полями, черные рубашки и джинсы с украшенными бахромой чапами (кожаные брюки-фартук, которые ковбои надевают поверх джинсов для защиты ног — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в сентябре Белла Хадид снялась в откровенном виде для рекламы парфюма из коллекции собственного косметического бренда Orebella.