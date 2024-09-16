Что делать с платьем после свадьбы: семь идей на все случаи жизни

Для тех, кто не видит смысла бесцельно хранить свадебное платье, рассказываем, как подарить ему новую жизнь. Какой бы метод «утилизации» вы ни выбрали — действие всегда лучше бездействия, не так ли?

© Super.ru

Продать

Многим невестам непросто расстаться со свадебным нарядом — платье в таком случае нередко становится громоздким сувениром, который занимает место в шкафу. Перед тем, как решиться на «вечное» хранение, задумайтесь: порадует ли вас устаревшее, запылившееся платье спустя годы? Возможно, лучше сохранить его в воспоминаниях и к тому же подзаработать. Разместите на онлайн-досках объявление и ждите откликов — рано или поздно покупатель найдется.

Передать по наследству

Предупреждаем, нет никакой гарантии, что в будущем наследницы — будь-то дочери или внучки — обрадуются такому подарку. Но если у вас шикарное платье классического вневременного фасона, возможно, рискнуть все-таки стоит. Для хранения с целью дальнейшего использования не забудьте отдать его в химчистку, а затем поместить в чехол для лучшей сохранности. Не лишним будет проверять вещь хотя бы раз в год на предмет отсутствия сырости, посторонних запахов и насекомых.

Отдать

Зачастую мы забываем о возможности сотворить чудо своими руками. Не у всех есть возможность приобрести платье мечты, но вы можете стать крестной феей для одной из Золушек. Пожертвование вашего свадебного платья — прекрасный способ поделиться радостью и воспоминаниями о вашем особом дне с другими. Исполняя чужую мечту, получите гораздо больше положительных эмоций, чем в случае продажи. Но решать, безусловно, вам самой.

Переделать

Если вы даже представить себе не можете, что любимое платье попадет в чужие руки, возможно вам подойдет вариант для креативных и творческих: тотальная переделка во имя дальнейшего ношения. Например, попробуйте окрасить ценную сердцу вещь в розовый и используйте для коктейльных вечеринок или устройте платью апсайклинг с помощью ножниц. А если переделка пойдет не по плану, в вашем арсенале появится еще одна невероятная история.

Сдать в аренду

Этот пункт идеально подходит тем, для кого финансовая выгода и рациональный подход важнее сентиментальных сожалений и суеверий. Приведите платье в порядок и разместите объявления о сдаче в аренду — таким образом, выручите максимум средств. Однако важно учитывать возможный ущерб: попробуйте договориться о залоге в полную стоимость. И все же не советуем рассчитывать на легкие деньги — можете считать это подработкой.

Переделать в наряд для детей

Из одного свадебного платья может получиться несколько костюмов «снежинок» или парочка образов «принцесс». Привлеките к созданию нарядов подрастающее поколение — дети будут в восторге! Если вам жаль «портить» наряд, подумайте, что это тоже своего рода передача по наследству, но в данном случае сомневаться в радости адресата не приходится.

Отдать театралам

Еще один оригинальный способ избавиться от платья — отдать его в распоряжение театралов. Так праздничный предмет гардероба станет частью искусства и, возможно, прослужит ему долгие годы. Увидите его на сцене в свете софитов — и, возможно, получите впечатления не менее яркие, чем в день торжества. Таким образом, платье принесет радость не только вам, но и множеству людей.