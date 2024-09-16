Зачем нужен ботокс и кому он противопоказан

Первым делом стоит отметить, что ботокс помимо косметологии применяют в клинической медицине для купирования неврологических расстройств.

Кроме того, его часто используют окулисты.

Нелишний он и в лечении гипергидроза, то есть при повышенном потоотделении. Дело в том, что ботокс частично блокирует потовые железы. При этом процедура совершенно безопасна и не представляет вреда для здоровья.

Тем не менее нельзя забывать про несколько факторов. Одним из важных является правильный выбор врача.

Также следует помнить, что колоть ботокс можно раз в 3-4 месяца. В противном случае возникнет резистентность, то есть устойчивость и сопротивляемость организма.

Эксперт рекомендует придерживаться возрастных ограничений и проводить процедуру только с 18 лет. Однако есть исключение, когда ботокс используется в качестве лекарства для малышей при лечении кривошеи и ДЦП.

Говоря о вреде, специалист подчеркивает наличие противопоказаний, которые делятся на абсолютные и относительные.

К первым относятся: беременность, кормление грудью, онкология, герпес и аутоиммунные заболевания.

А ко вторым: ОРЗ, ОРВИ, инфекционные и хронические заболевания, индивидуальная непереносимость, сообщает "Тульская служба новостей".

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