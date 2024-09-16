Дарья Авратинская вышла в свет с мужем в неожиданном образе

Дочь актрисы Ирины Апексимовой вышла в свет с мужем Егором Корешковым в неожиданном образе. 30-летняя Дарья Авратинская позировала перед фотографами с ярким макияжем – она сделала смоки айс, что прибавило девушке серьезности и даже трагичности.

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Пара посетила церемонию закрытия фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Дарья примерила цветочный топ с джинсовой юбкой от Miu Miu, полупрозрачные туфли и собрала волосы. Макияж стал акцентом в ее образе – она сделала смоки айс, но обошлась без помады. На ее губах был лишь блеск. В этом виде она выглядела серьезной.

38-летний избранник звездной наследницы тоже не стал улыбаться в камеру. Он примерил деловой костюм из велюра яркого цвета.

Напомним, что впервые об отношениях артистов стало известно в 2021 году. Тогда они появились вместе на Балу дебютанток Tatler. Многих удивила эта история, так как Егор до этого был замечен с Юлией Хлыниной, с которой даже обручился, и с актрисой Полиной Максимовой.

Но сердце мужчины смогла завоевать именно Дарья, которая вышла за любимого замуж весной 2022 года. Напомним, что она пошла по стопам родителей – актеров Ирины Апексимовой и Валерия Николаева. Девушка выходила на сцену Театра Наций, Театра на Таганке и МХАТа им. А. П. Чехова. Кроме того, она снималась в сериалах, наиболее известные из которых: «Оптимисты», «Естественный отбор», «Молодежка».

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