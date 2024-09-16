Мужчинам назвали самый модный цвет волос

Звездный парикмахер-стилист Александр Ермаков назвал российским мужчинам самый модный цвет волос. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам эксперта, в настоящее время возвращается тренд на тотал блонд.

«Такая техника предполагает равномерное окрашивание по всей длине волос без бликов, переходов или прядей других оттенков. Светлый цвет волос придает образу яркости, смелости и дерзости, а еще отлично скрывает седину», — рассказал он.

Ермаков уточнил, что, как правило, блонд подходит мужчинам в возрасте до 40-45 лет, которые предпочитают спортивный или casual стиль, а также представителям творческих профессий любого возраста. Однако он не рекомендует экспериментировать со сменой цвета волос при наличии проблем кожи головы, например себореи или перхоти, поскольку компоненты красителя могут усугубить ситуацию.

Специалист объяснил, что тотал блонд создается в два этапа: сначала волосы обесцвечивают, а затем тонируют. Чтобы правильно обесцветить, мастер подбирает подходящее средство, ориентируясь на имеющийся цвет волос. Ермаков предупредил, что после первого этапа волосы становятся жесткими и сухими, а также появляется желтизна. По его словам, только после тонирования волосы приобретают нужный оттенок, становясь блестящими и гладкими.

В заключение собеседник издания заявил, что продукты для окрашивания должны быть с качественным составом. При этом он отметил, что после процедуры волосам требуется особый уход.

«Светлые оттенки быстро приобретают желтизну, а цвет вымывается. Чтобы поддерживать волосы после окрашивания в порядке, нужно использовать профессиональные шампуни, бальзамы и маски для осветленных волос», — прокомментировал эксперт.

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