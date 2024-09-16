Как правильно ухаживать за кожей осенью

Какой бы тип кожи у вас ни был, вы, вероятно, сталкивались с ощущением стянутости, шелушения или сухости кожи, когда наступает осень. Особенно, если вам уже исполнилось 35 лет — или больше. Наиболее вероятная причина — обезвоживание. Существует множество факторов, которые могут вызвать обезвоживание кожи, начиная от сурового воздействия холодной погоды и заканчивая трудностями в адаптации к новой косметической рутине.

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Обезвоженная кожа встречается гораздо чаще, чем вы думаете, и является проблемой, с которой дерматологи сталкиваются так же часто, как и с сухой кожей. Эти два состояния не одинаковы, как вы увидите дальше. Но независимо от того, сухая у вас кожа или обезвоженная, существуют простые изменения в уходе и образе жизни, которые помогут улучшить уровень ее увлажненности. Однако это не так просто, как кажется, одним кремом на ночь не обойтись.

В чем разница между сухой и обезвоженной кожей?

«Сухая кожа — это генетический тип кожи, который является естественным и отличается от обезвоженной кожи, которая вызвана внешними факторами», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова

Эти внешние факторы могут включать чрезмерное использование отшелушивающих средств или слишком высокую температуру в помещении, когда на улице, наоборот, стало холодно.

Что касается различий в признаках, которые следует искать, Ирина говорит:

«Сухая кожа не всегда выглядит нездоровой. Это просто тип кожи, который не вырабатывает достаточно масла, из-за чего лицо может быть матовым, тусклым и иногда шелушиться. Аналогично, обезвоженная кожа также может быть тусклой и шелушащейся, но она отличается тем, что это результат нарушения защитного барьера, что вызывает покраснение и раздражение в холодное время года или с возрастом. Текстура обезвоженной кожи обычно шероховатая, и она может ощущаться стянутой».

Выбирайте правильные ингредиенты

При выборе косметических продуктов обратите внимание на ингредиенты, которые соответствуют потребностям вашей кожи. Если у вас обезвоженная кожа, гиалуроновая кислота и глицерин (так называемые увлажнители) должны стать неотъемлемой частью вашей рутины. Увлажнители помогают притягивать влагу к коже, что особенно полезно для обезвоженной зрелой кожи, поскольку они помогают восстановить водный баланс.

Остерегайтесь агрессивных ингредиентов

Основными причинами потери влаги могут быть воздействие холода и в целом перепадов температур (включая кондиционеры летом и обогреватели зимой) ветер, плохая экология и частое купание или плавание. Еще один момент, который следует учитывать, заключается в том, что некоторые заболевания кожи могут способствовать сухости. Например, экзема является одним из состояний, которое чаще всего приводит к обезвоживанию и сухости, когда лицо или любые участки тела шелушатся и зудят.

Используйте мощные ингредиенты осторожно

Ретиноиды и отшелушивающие кислоты, такие как гликолевая кислота, трансформируют кожу, но также могут вызвать раздражение и, следовательно, нарушить кожный барьер, что приведет к обезвоживанию.

«Даже агрессивные очищающие процедуры могут нарушить барьер эпидермиса и обезводить покровы, если очищающие средства слишком агрессивны для чувствительной кожи или если увлажняющие продукты не следуют за очищением», — предупреждает дерматолог.

Придерживайтесь рутины

Последовательность — ключевой фактор для увлажнения кожи. В возрасте 35+ рекомендуется простая утренняя и вечерняя рутина для достижения результатов. Утром начните с очищения лица мягким очищающим средством — лучше выбирать средства без раздражающих ингредиентов, таких как спирт, ароматические отдушки и отшелушивающие компоненты. Проверьте список ингредиентов на наличие увлажняющих компонентов, таких как гиалуроновая кислота, глицерин, церамиды и жирные масла.

«Ешьте» воду

Простой, но эффективный способ увлажнения кожи — внести незначительные изменения в рацион.

«Часть воды, которую мы потребляем, поступает из пищи», — объясняет Ирина.

Она рекомендует овощи, богатые клетчаткой, такие как шпинат, ягоды, дыни и сладкий перец.

Пейте воду

Придерживаясь рекомендаций медиков по потреблению жидкости (30 мл умножить на массу тела в килограммах), можно улучшить состояние кожи в сочетании с правильной косметической рутиной и увлажняющими продуктами.