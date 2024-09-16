Осенние тренды: модные головные уборы 2024
Осенью хочется не только тепла, но и стиля. Для этого важно собрать «лук», учитывая топовые аксессуары сезона. Мы поговорили со стилистом Алисой Владимировой, которая подсказала трендовые головные уборы осени 2024.
Берет
Даже если вы не поклонница французского шика, хотя бы один берет должен появиться в вашем гардеробе в этом сезоне. Алиса:
«Идеальный микс для берета — пальто или плащ, но можно приспособить его и к куртке из кожи».
Материал самого берета может быть любым — от замши до денима. Если вы еще никогда не пробовали берет в своем образе, стоит начать с трикотажной черной классики, как советует наш эксперт.
Фуражка
Второй год подряд топ головных уборов на весну-осень возглавляет фуражка. Особенной любовью модниц пользуется кожаная модель. В случае с фуражкой, стоит подобрать пальто прямого кроя или же уйти в обратную сторону — смиксовать головной убор с дерзкой косухой. К слову, фуражку можно носить и с обычными рубашками из плотного материала, если погода позволяет отказаться от верхней одежды.
Косынка
Любительницам суперженственных и элегантных образов в холодное время года наш эксперт предлагает присмотреться к косынкам. Алиса:
«Главное, выбрать платок из натурального материала, идеально, если это будет шелк».
Также есть смысл подобрать модель из кашемира — вам точно не грозит переохлаждение.
Кепка
Вариант и в пир, и в мир. Кепки давно перестали ассоциироваться исключительно со спортом. Шерстяные или твидовые модели уже поселились в гардеробах селебритис, поэтому и нам пора присмотреть вариант на эту осень и даже зиму. Как говорит наш эксперт, кепка прекрасно миксуется и с образом с прямыми брюками, и даже с платьями из плотного трикотажа.