Осенние тренды: модные головные уборы 2024

Осенью хочется не только тепла, но и стиля. Для этого важно собрать «лук», учитывая топовые аксессуары сезона. Мы поговорили со стилистом Алисой Владимировой, которая подсказала трендовые головные уборы осени 2024.

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Берет

Даже если вы не поклонница французского шика, хотя бы один берет должен появиться в вашем гардеробе в этом сезоне. Алиса:

«Идеальный микс для берета — пальто или плащ, но можно приспособить его и к куртке из кожи».

Материал самого берета может быть любым — от замши до денима. Если вы еще никогда не пробовали берет в своем образе, стоит начать с трикотажной черной классики, как советует наш эксперт.

Фуражка

Второй год подряд топ головных уборов на весну-осень возглавляет фуражка. Особенной любовью модниц пользуется кожаная модель. В случае с фуражкой, стоит подобрать пальто прямого кроя или же уйти в обратную сторону — смиксовать головной убор с дерзкой косухой. К слову, фуражку можно носить и с обычными рубашками из плотного материала, если погода позволяет отказаться от верхней одежды.

Косынка

Любительницам суперженственных и элегантных образов в холодное время года наш эксперт предлагает присмотреться к косынкам. Алиса:

«Главное, выбрать платок из натурального материала, идеально, если это будет шелк».

Также есть смысл подобрать модель из кашемира — вам точно не грозит переохлаждение.

Кепка

Вариант и в пир, и в мир. Кепки давно перестали ассоциироваться исключительно со спортом. Шерстяные или твидовые модели уже поселились в гардеробах селебритис, поэтому и нам пора присмотреть вариант на эту осень и даже зиму. Как говорит наш эксперт, кепка прекрасно миксуется и с образом с прямыми брюками, и даже с платьями из плотного трикотажа.