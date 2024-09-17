Хайди Клум вышла в свет в оголяющем тело платье

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум посетила вечеринку по случаю вручения премии «Эмми» в наряде, который оголял ее тело. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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51-летняя манекенщица вышла в свет в черном облегающем платье без рукавов и с вырезами по всей длине, которые были расшиты пайетками. Наряд имел глубокое декольте, частично демонстрирующее ее грудь.

Вдобавок звезда надела обувь на каблуках. Свой образ она завершила укладкой и ярким макияжем.

Ранее в сентябре в сети восхитились внешностью Хайди Клум на прогулке. Модель попала в объектив уличных фотографов, надев длинную черную юбку с пуговицами и белую облегающую майку на широких бретелях.