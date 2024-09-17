Возлюбленная Джейсона Стэйтема показалась в откровенном наряде

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли пришла в откровенном образе на показ бренда Nensi Dojaka в рамках Недели моды в Лондоне. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица посетила мероприятие в черном полупрозрачном комбинезоне. Наряд включал в себя удлиненные расклешенные брюки и бюстгальтер с обнажающими большую часть груди чашками.

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Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема также надела жакет и остроносые туфли на высоких каблуках. В качестве украшений она выбрала серебристые серьги, браслеты и цепочку с массивными звеньями.

Ранее в сентябре американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид и ее возлюбленный прокатились на лошадях на Неделе моды в Нью-Йорке.