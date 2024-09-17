Названы идеальные осенние ароматы

В осенний период лучше всего подойдут ароматы с теплыми и древесными нотками, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин для NEWS.ru. Например, можно выбрать парфюм на основе сандалового дерева, ветивера или кедра для создания уютной и теплой атмосферы, добавил он.

Осень ассоциируется с запахом прелой листвы, специями и благовониями. Поэтому в это время года подойдут духи с нотками корицы, гвоздики или имбиря, что добавит образу человека загадочности и изысканности. Для осеннего вечера подойдут ваниль, шоколад, карамель, — предложил специалист по ароматерапии.

Среди вариантов ароматов для этого периода года также стоит выделить розу, жасмин или иланг-иланг. Классикой осенних ноток являются амбра и мускус благодаря их способности создать соблазнительную и загадочную атмосферу, отметил Опарин.

Не бойтесь экспериментировать с разными ароматами, чтобы найти свой идеальный парфюм на осень. Важно, чтобы он подчеркивал вашу индивидуальность и сочетался с вашим настроением, — констатировал собеседник издания.

Ранее парфюмер Екатерина Сиордия подсказала, что очень сладкие ароматы или духи со смородиной могут отпугнуть и начать раздражать окружающих людей. Для окружающих нередко вызывающими покажутся духи с кожаными или животно-мускусными нотами, резюмировала она.