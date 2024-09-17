Кайя Гербер повторила культовый образ Синди Кроуфорд

В таком же наряде супермодель блистала на «Оскаре» в 1993 году. Кайя Гербер приковала к себе все взгляды, появившись на ковровой дорожке кинофестиваля в Торонто в роскошном белом платье в пол.

23-летняя манекенщица примерила образ от модного дома Herve Lage. Дополнением стильного лука стали остроносые туфли. Именно в таком платье 31 год назад на ковровой дорожке позировала Синди Кроуфорд, мать Кайи. Стилист Молли Диксон, которая собирала Гербер на мероприятие, рассказала, что пришла в восторг, когда узнала об идее модели надеть культовый наряд.