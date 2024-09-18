Звезда «Ералаша» показала недетские формы на отдыхе в Турции

Звезда юмористического киножурнала «Ералаш» Анна Цуканова-Котт показала стройную фигуру в бикини. Мать двоих детей поделилась снимками с отдыха в Турции в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). 35-летняя актриса отдыхает в пятизвездочном отеле. На одном из снимков она позирует за завтраком, а на втором — лежит на шезлонге. Девушка активно делится снимками горной местности, где расположен отель.

До этого 43-летняя американская актриса Натали Портман облачилась в сверкающее черное платье от Dior на фестивале американского кино в Довиле. Звезда фильмов «Леон» и «Тор» выбрала для выхода прозрачное платье, надев под низ черные трусы. Грудь актрисы подчеркнула драпировка. Образ она дополнила черными массивными туфлями, ремнем и крупным ожерельем.

Ранее дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда испугала поклонников своей худобой. Для выхода на фестиваль в Сочи звезда фильмов «Утомленные солнцем» и «Лед-2» выбрала черные широкие брюки и белый жилет. Образ актриса дополнила массивным клатчем, белыми туфлями-лодочками, браслетами, ожерельем и кольцом. При этом поклонников внешний вид девушки не обрадовал — они уверены, что звезда чересчур похудела.