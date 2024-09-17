Названы самые трендовые колготки на эту осень

Осенью 2024 года в моде будут цветные колготки, особенно красные. Об этом «Москве 24» рассказала стилист, основатель школы стиля Ирина Эриксон.

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Помимо этого, она советует попробовать построить образ с другими популярными цветами осени — шоколадным, бордовым, вишневым, зеленым, серым или ажурными белыми колготками.

«Ажурные модели способны сделать образ более женственным, но выбирать их надо очень аккуратно, иначе можно скатиться в вульгарность. Чтобы точно не ошибиться, лучше отдать предпочтение моделям в ромб, которые имитируют сетку. Либо в горошек — только пусть он будет не слишком крупным, а средним по размеру и даже совсем мелким», — отметила Эриксон.

Стилист также выделила колготки с однотонными и редкими стразами и варианты с леопардовым принтом.

Стилист Анастасии Решетовой и других звезд Алеко Надирян до этого посоветовал класть в колготки разные предметы. На фото он показал, как девушки кладут в колготки шариковые синие ручки, детские машинки, искусственные листья и волосы от париков.

Ранее невеста футболиста Криштиану Роналду снялась в микрошортах и колготках в сетку.