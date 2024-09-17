Валя Карнавал поделилась фото в откровенном бикини

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

На размещенном снимке 22-летняя знаменитость предстала в оранжевом бюстгальтере от бикини, оформленном золотистыми металлическими кольцами на бретелях. Инфлюэнсерша продемонстрировала на камеру пышный бюст, повернувшись к ней боком.

© Соцсети

Также можно заметить, что на лице девушки присутствует легкий макияж, а волосы уложены в низкий аккуратный пучок.

Ранее сообщалось, что Валя Карнавал снялась без штанов. Тогда инфлюэнсерша позировала в белом корсете и трусах-шортах с узором в виде красных роз.