Люся Чеботина показала фигуру в прозрачном корсете

Российская певица Люся Чеботина показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя поп-исполнительница поделилась снимками, на которых запечатлена в прозрачном черном корсете, оформленном кружевами. При этом ее внешний вид дополняют макияж в стиле smoky eyes и объемная прическа. В качестве украшений Чеботина выбрала объемное кольцо и два сияющих браслета.

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«И после самой темной ночи наступит рассвет», — подписала артистка пост, который набрал 14,6 тысячи лайков.

В мае Чеботина станцевала на камеру в откровенном образе в преддверии выпуска новой песни. Тогда певица предстала напротив зеркала в ванной комнате в платье длины мини с глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера.