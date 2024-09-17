Эксперт рассказала, как делать укладку безопасно и быстро

Мало сделать модную и качественную стрижку, ее еще нужно коасиво укладывать, чтобы прическа выглядела безупречно. Дома в ход идут фен и утюжок — это быстрый способ создать стильный образ, но регулярное воздействие высоких температур может привести к повреждению волос. Чтобы сохранить их здоровье и блеск, важно использовать термозащиту и соблюдать несколько простых правил для безопасной и быстрой укладки.

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Почему важна термозащита

Термозащита — это специальные средства, которые защищают волосы от высоких температур, создавая на их поверхности невидимый барьер.

«Этот барьер предотвращает потерю влаги, что помогает избежать пересушивания и ломкости. Кроме того, термозащитные продукты содержат ингредиенты, которые придают волосам гладкость и блеск, делая укладку более легкой», — рассказывает стилист Евгения Куклина.

Виды термозащитных средств

Спреи — самый популярный вариант, так как легко распределяются по волосам и подходят для любого типа волос.

— самый популярный вариант, так как легко распределяются по волосам и подходят для любого типа волос. Кремы и лосьоны — идеальны для сухих и поврежденных волос, так как дополнительно увлажняют и питают.

— идеальны для сухих и поврежденных волос, так как дополнительно увлажняют и питают. Масла — используются для создания глянцевого эффекта и защиты кончиков волос.

— используются для создания глянцевого эффекта и защиты кончиков волос. Пенки и муссы — помимо термозащиты, добавляют объем и фиксируют укладку.

Подготовка волос

Перед началом укладки важно правильно подготовить волосы. Вымойте волосы с шампунем и бальзамом, подходящими для вашего типа. Желательно использовать увлажняющие средства, чтобы минимизировать вред от термической обработки.

Высушите локоны полотенцем, удаляя излишки влаги. Не трите их сильно, чтобы избежать повреждений.

«Нанесите термозащитное средство на влажные волосы. Спрей распыляется равномерно, а крем или лосьон нужно распределить по всей длине, уделяя особое внимание кончикам», — объясняет стилист.

Быстрая и безопасная укладка феном

Выберите правильный температурный режим: для тонких и ослабленных волос используйте низкую или среднюю температуру, а для густых — среднюю или высокую. Всегда начинайте сушку с более низкой температуры, постепенно увеличивая ее.

Не держите фен слишком близко к волосам. Оптимальное расстояние — около 15—20 см. Это позволит избежать перегрева и повреждения прядей. Используйте насадку-концентратор, чтобы направлять поток воздуха только на нужные участки и не пересушивать волосы.

Начинайте сушить с корней, поднимая волосы с помощью расчески или брашинга для создания объема. Завершите сушку прохладным воздухом. Это закрепит укладку и придаст вашей шевелюре дополнительный блеск.

Укладка утюжком или плойкой

Здесь тоже очень важно выбрать оптимальную температуру утюжка или плойки. Для тонких волос достаточно 150—180°C, для нормальных — 180—200°C, а для густых и жестких — 200—230 °C. Чрезмерно высокая температура может сильно повредить волосы, поэтому лучше избегать максимальных значений.

Разделите волосы на небольшие пряди, чтобы облегчить процесс укладки. Это также позволит уменьшить количество времени, которое каждый участок будет подвергаться тепловой обработке.

Проглаживайте каждую прядь только один раз.

«Не проводите утюжком по одной и той же пряди несколько раз, чтобы избежать перегрева. Если требуется повторная укладка, подождите, пока волосы остынут», — напоминает Евгения.

Уход после укладки

Когда укладка закончена и вы довольны результатом, нанесите на волосы несмываемый уход — это могут быть масла для кончиков или сыворотки для гладкости. Они закрепят результат и придадут волосам ухоженный вид.

Избегайте частого использования горячих инструментов. Даже при правильной термозащите постоянное воздействие высокой температуры может привести к повреждению волос. Давайте им отдых хотя бы пару дней в неделю. И не забывайте о регулярных стрижках. Даже при использовании термозащиты кончики волос со временем начинают сечься, и стрижка каждые пару месяцев поможет сохранить их здоровье.