Как связаны стиль и светские приемы

Гости — это те люди, которые воплощают характер и, конечно же, стиль хозяина дома. Mister Gada вместе с «Твой Бро» решили исследовать этот феномен и проследить связь моды и гостеприимства.

Ужин на веранде, долгожданная встреча друзей с каникул, гедонистические посиделки под луной… Всё это невозможно представить без бомбера — тренда сезона, который позволит согреться в сентябрьский вечер и создать стильный образ с флёром ретро. Любимая форма профессиональных спортсменов и американских студентов займет достойное место в гардеробе: он практичен и прекрасно моделирует фигуру. Миксуйте бомбер с теплыми хлопковыми брюками, шортами и мини-юбками, а также не бойтесь кастомизировать с помощью дизайнерских нашивок.