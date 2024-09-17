Эксперт: косметика с ретинолом сохраняет молодость кожи

Химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала, что молодость кожи помогает сохранить косметика с ретинолом и кислотами.

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«Уходовая косметика с ретинолом будет сужать поры на лице, и после её использования ваша кожа будет гладкой, плотной, с ровным тоном и рельефом», — заверила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Она также посоветовала включить в уход за своей кожей тоники, сыворотки, маски или пилинги с PHA-кислотами, так как они способствуют здоровью кожи, выравнивают тон, рельеф, а также сужают поры и борются с пигментацией.

Помимо прочего, Ткаченко рекомендовала делать массаж лица, а также защищать кожу от солнечных лучей.

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