Акне от стресса: в чем отличие от других видов и как его лечить

Большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с проблемой прыщей, и акне — это нормальная часть жизни. Но иногда бывает так, что досадное несовершенство появляется прямо перед особым событием или несколько упрямых пятен, которые постоянно возникают на одном участке лица. И вы не можете не задаться вопросом, в чем причина. Возможно, это приближающиеся месячные, если говорить о женщинах, но это с тем же успехом может быть и… стресс. Да, стресс может вызвать нервозность, морщины, выпадение волос и, как вы уже догадались, акне.

Что такое стрессовое акне?

«Когда мы нервничаем или переживаем слишком сильно, гормоны стресса повышаются и заставляют сальные железы вырабатывать больше масла, что приводит к вспышкам акне», — объясняет косметолог Алена Вилина.

Гормоны также играют схожую роль, но, по словам доктора, разница заключается во времени.

Если вы обнаружили, что у вас чаще всего появляются высыпания перед или во время менструации, скорее всего, у вас гормональное акне, а не стрессовое.

«Гормональные изменения, в основном повышение уровня андрогенов, оказывают одинаковое влияние на сальные железы», — говорит Алена.

Чтобы не запутаться, коротко обо всех видах акне

Стрессовое акне — это техническая форма гормонального акне, когда стресс может вызвать гормональную реакцию, которая ускоряет выработку масла, что может привести к появлению акне.

— это техническая форма гормонального акне, когда стресс может вызвать гормональную реакцию, которая ускоряет выработку масла, что может привести к появлению акне. А под фразой «гормональное акне» чаще всего понимают акне, вызванное гормональными колебаниями, такими как менструальный цикл, беременность, менопауза, поликистоз яичников или специфическая гормональная модель вашего организма.

чаще всего понимают акне, вызванное гормональными колебаниями, такими как менструальный цикл, беременность, менопауза, поликистоз яичников или специфическая гормональная модель вашего организма. Бактериальные акне — это воспалительная реакция на избыточный рост или дисбаланс бактерий.

— это воспалительная реакция на избыточный рост или дисбаланс бактерий. Грибковые акне — это, по сути, не акне, а фолликулы, которые закупориваются или инфицируются в результате избыточного роста дрожжей.

— это, по сути, не акне, а фолликулы, которые закупориваются или инфицируются в результате избыточного роста дрожжей. Механическое акне — это акне, вызванное трением или давлением на кожу.

Место локализации стрессовых акне может быть разным

Если вы обнаружите, что обычно высыпания появляются в одном и том же месте в одно и то же время месяца (например, на подбородке), можете быть уверены, что они, скорее всего, связаны с менструальным циклом, а не с уровнем стресса. Это особенно верно, если акне принимает форму болезненных кист.

Высыпания, усугубленные или вызванные стрессом, обычно возникают на самых жирных участках лица, таких как Т-зона. Стресс провоцирует повышение уровня кортизола, который увеличивает выработку сала, что приводит к закупорке пор и ухудшению состояния кожи. Стрессовое акне часто сопровождается такими признаками, как покраснение и зуд.

Стрессовое акне может возникнуть в любое время и в любом возрасте. Обычно у взрослых это происходит из-за проблем или слишком большого количества задач на работе или дома, у молодых людей — в основном из-за проблем, связанных со школой, и сердечных драм.

Лечение стрессовых акне

Лечение зависит от типа стрессовых высыпаний.

«Если у вас стрессовые высыпания, которые больше всего похожи на комедоны, то есть, черные и белесые угри, ищите средства, которые способствуют клеточному обмену и уменьшают выработку жира, например салициловую кислоту или производные витамина А, например ретиноиды или ретинол», — объясняет косметолог.

Обязательно правильно и регулярно очищайте кожу лица, не забывайте об увлажняющих и успокаивающих средствах: на сухой коже тоже могут возникать высыпания, поэтому важно беспокоиться о здоровье покровов в целом, используя подходящую конкретно вам бьюти-рутину.

Если стрессовая ситуация носит кистозный характер, то есть поражение красное, воспаленное и находится под кожей, обратитесь к сертифицированному дерматологу для инъекции разбавленного кортизона, чтобы уменьшить болезненность, покраснение.

Найдите способы борьбы со стрессом

Поскольку стресс является причиной акне, поиск способов борьбы со стрессом также может помочь в его лечении. Некоторые полезные средства для улучшения состояния включают медитацию, позитивное самовнушение, прогулки, йогу, ароматерапию или общение с домашними животными, но главное — найти то, что подходит именно вам, и быть добрым к себе, а не переживать из-за стресса. Или упрямого прыща, который имеет скверную привычку вылезать прямо на носу перед важными мероприятиями.