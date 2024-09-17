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Акне от стресса: в чем отличие от других видов и как его лечить

Большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с проблемой прыщей, и акне — это нормальная часть жизни. Но иногда бывает так, что досадное несовершенство появляется прямо перед особым событием или несколько упрямых пятен, которые постоянно возникают на одном участке лица. И вы не можете не задаться вопросом, в чем причина. Возможно, это приближающиеся месячные, если говорить о женщинах, но это с тем же успехом может быть и… стресс. Да, стресс может вызвать нервозность, морщины, выпадение волос и, как вы уже догадались, акне.

Акне от стресса: в чем отличие от других видов и как его лечить
© globallookpress.com

Что такое стрессовое акне?

«Когда мы нервничаем или переживаем слишком сильно, гормоны стресса повышаются и заставляют сальные железы вырабатывать больше масла, что приводит к вспышкам акне», — объясняет косметолог Алена Вилина.

Гормоны также играют схожую роль, но, по словам доктора, разница заключается во времени.

Если вы обнаружили, что у вас чаще всего появляются высыпания перед или во время менструации, скорее всего, у вас гормональное акне, а не стрессовое.

«Гормональные изменения, в основном повышение уровня андрогенов, оказывают одинаковое влияние на сальные железы», — говорит Алена.

Чтобы не запутаться, коротко обо всех видах акне

  • Стрессовое акне — это техническая форма гормонального акне, когда стресс может вызвать гормональную реакцию, которая ускоряет выработку масла, что может привести к появлению акне.
  • А под фразой «гормональное акне» чаще всего понимают акне, вызванное гормональными колебаниями, такими как менструальный цикл, беременность, менопауза, поликистоз яичников или специфическая гормональная модель вашего организма.
  • Бактериальные акне — это воспалительная реакция на избыточный рост или дисбаланс бактерий.
  • Грибковые акне — это, по сути, не акне, а фолликулы, которые закупориваются или инфицируются в результате избыточного роста дрожжей.
  • Механическое акне — это акне, вызванное трением или давлением на кожу.

Место локализации стрессовых акне может быть разным

Если вы обнаружите, что обычно высыпания появляются в одном и том же месте в одно и то же время месяца (например, на подбородке), можете быть уверены, что они, скорее всего, связаны с менструальным циклом, а не с уровнем стресса. Это особенно верно, если акне принимает форму болезненных кист.

Высыпания, усугубленные или вызванные стрессом, обычно возникают на самых жирных участках лица, таких как Т-зона. Стресс провоцирует повышение уровня кортизола, который увеличивает выработку сала, что приводит к закупорке пор и ухудшению состояния кожи. Стрессовое акне часто сопровождается такими признаками, как покраснение и зуд.

Стрессовое акне может возникнуть в любое время и в любом возрасте. Обычно у взрослых это происходит из-за проблем или слишком большого количества задач на работе или дома, у молодых людей — в основном из-за проблем, связанных со школой, и сердечных драм.

Лечение стрессовых акне

Лечение зависит от типа стрессовых высыпаний.

«Если у вас стрессовые высыпания, которые больше всего похожи на комедоны, то есть, черные и белесые угри, ищите средства, которые способствуют клеточному обмену и уменьшают выработку жира, например салициловую кислоту или производные витамина А, например ретиноиды или ретинол», — объясняет косметолог.

Обязательно правильно и регулярно очищайте кожу лица, не забывайте об увлажняющих и успокаивающих средствах: на сухой коже тоже могут возникать высыпания, поэтому важно беспокоиться о здоровье покровов в целом, используя подходящую конкретно вам бьюти-рутину.

Если стрессовая ситуация носит кистозный характер, то есть поражение красное, воспаленное и находится под кожей, обратитесь к сертифицированному дерматологу для инъекции разбавленного кортизона, чтобы уменьшить болезненность, покраснение.

Найдите способы борьбы со стрессом

Поскольку стресс является причиной акне, поиск способов борьбы со стрессом также может помочь в его лечении. Некоторые полезные средства для улучшения состояния включают медитацию, позитивное самовнушение, прогулки, йогу, ароматерапию или общение с домашними животными, но главное — найти то, что подходит именно вам, и быть добрым к себе, а не переживать из-за стресса. Или упрямого прыща, который имеет скверную привычку вылезать прямо на носу перед важными мероприятиями.