Новый образ Рианны вызвал споры в Сети

Барбадосская певица Рианна прошлась по улице в откровенном виде и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

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36-летняя исполнительница пришла на презентацию новой коллекции косметических средств собственного бренда Fenty Hair в Selfridges в Лондоне. Она надела белое пальто-халат из искусственного меха и с поясом. При этом звезда отказалась от штанов. Свой образ Рианна завершила туфлями на высоких каблуках и украшениями.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешний вид знаменитости, о чем написали в комментариях под постом.

«Я люблю Рианну, и она великолепна. Но у меня есть халат, который выглядит так же, как ее платье», «Выглядит как банный халат», «На ум приходит банный халат», «Рианна выглядит прекрасно!», «В последнее время у нее было много модных промахов», — высказывались они.

Ранее Рианна пришла в ресторан с огромной меховой сумкой за 660 тысяч рублей. На кадрах папарацци она предстала в белой рубашке, светло-голубых джинсах и остроносых сапогах на шпильках с леопардовым принтом.