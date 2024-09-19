Белла Хадид рассказала о своем секрете красоты

«Самая красивая модель в мире» Белла Хадид раскрыла секрет внешности. Об этом сообщает Daily Mail.

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«Я такая домоседка, неважно, в дороге ли я или в Нью-Йорке. Иногда мне трудно поддерживать свою обычную утреннюю рутину, но я покажу вам, что я делаю обычным рабочим утром, если у меня достаточно времени», — начала она.

Белла Хадид заявила, что секрет ее красоты в питье мятного чая.

«Обычно я пью этот напиток, пока работаю над текстами. По три чашки каждое утро», — добавила модель.

В феврале супермодель подтвердила слухи о новом романе. Белла Хадид впервые опубликовала фотографию с бойфрендом Аданом Бануэлосом. Звезда подиумов устроила праздник для близких друзей в конюшне. На одном из снимков знаменитость сидела за столом вместе с возлюбленным. Несмотря на то, что лицо мужчины было скрыто, интернет-пользователи смогли выяснить, с кем сейчас встречается Белла Хадид.

В конце августа стало известно, что Белла Хадид жила в трейлере вместе со своим возлюбленным. Адан Бануэлос назвал Беллу Хадид «простым человеком» и заявил, что в начале их романа модель переехала к нему в дом на колесах. Наездник добавил, что «материальное для нее не важно — или, по крайней мере, не на первом месте».