Наталья Подольская показала лицо без макияжа

Российская певица Наталья Подольская показала естественную внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© соцсети

42-летняя исполнительница разместила снимок, на котором позировала, сидя за обеденным столом с тарелкой яблок. На фото видно, что она надела красную клетчатую рубашку и распустила длинные рыжие волосы. При этом звезда отказалась от косметических средств, демонстрируя натуральное лицо без дефектов.

В августе Подольская похвасталась фигурой в спортзале. Знаменитость снялась напротив зеркала в красном укороченном комбинезоне на тонких бретелях, который обтягивал ее тело и подчеркивал фигуру.