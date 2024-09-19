Ирина Шейк снялась в кружевном платье для бренда Dolce&Gabbana

Супермодель Ирина Шейк в кружевном платье снялась для итальянского бренда Dolce&Gabbana. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Шейк в «голом» черном платье из кружева облизала золотую вилку во время обеда за длинным столом. Модели сделали макияж с черной подводкой и красной помадой. Ролик стал частью большой кампании, снятой с десятком моделей. По сценарию супермодель сидит в центре стола и выражает недовольство окружающим.

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На прошлой неделе Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании бренда Helmut Lang. Супермодель предстала перед камерой с короткой стрижкой с рваной челкой. Интернет-пользователи раскритиковали внешний вид звезды. Один из подписчиков заявил, что она похожа на «алкашку».

Ирина Шейк живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. На днях модель заметили на прогулке с дочерью.