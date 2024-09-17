Яна Рудковская снялась в кутюрном наряде во Франции

Продюсер Яна Рудковская вышла в свет в кутюрном наряде от Chanel, впечатлив публику. Звезда показала свой образ подписчикам в Telegram-канале.

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«Этот лук произвел на всех впечатление. Это кутюрный лук Карла Лагерфельда из его последней коллекции. И моя последняя покупка кутюрного лука. Больше не покупаю, история кутюра пока закрыта», — призналась бизнесвумен.

Знаменитость рассказала в соцсетях, что отдыхает во Франции. За время отпуска Рудковская успела опубликовать фото в купальниках и вступить в перепалку с женщинами, назвавшими ее бабкой. Продюсер обратилась к «мымрам», заявив, что им тоже когда-то будет 50 лет.

Бизнесвумен замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue. Она отмечала, что такие «услуги» обошлись ей с мужем в два миллиона рублей, а также они снимали женщине квартиру в Санкт-Петербурге и оплачивали все расходы. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».

Звезда также воспитала приемного сына Андрея и первенца Николая от бизнесмена Виктора Батурина.

Ранее Алла Довлатова снялась в откровенном платье, которое провисело у нее в шкафу 20 лет.