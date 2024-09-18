Стилист перечислила главные тренды осени

Осенью 2024 года в моде будут образы в стиле богемного шика, вдохновленные эстетикой 1970-х, отличием которых являются мягкие и обволакивающие силуэты, воздушные ткани и принт. Об этом «Москве 24» рассказала имидж-дизайнер, топ-стилист Елена Юрина.

По ее словам, их можно создать с помощью широких клешеных брюк, платья-макси с цветочными или геометрическими принтами, жакета с объемными плечами, длинной юбки с высокой талией и аксессуаров в этническом стиле. К последним относятся шелковые платки, массивные украшения, крупные очки. Помимо этого, в тренде будет монохромная роскошь. Стилист уточнила, что актуальными будут плотные ткани — кожа, замша, плотный трикотаж. В моде осенью будет и спорт-шик.

«Ключевыми акцентами здесь будут базовые вещи в стиле sportswear — худи, свитшоты, толстовки. Брюки и юбки должны быть строгого кроя, но из мягких, практичных материалов. А кроссовки, ботинки или туфли — с элегантными элементами», — уточнила Юрина.

Еще одно модное направление сезона — воплощение роскошного, экстравагантного гламура. Его отличают обилие блеска, глянца и металлических акцентов, объемные плечи и асимметричные линии.

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян до этого назвал универсальную вещь для осеннего гардероба. По его словам, это кардиган, который можно носить и в офис, и в ресторан, и на прогулку.

Ранее дизайнер назвал модные принты в одежде для бархатного сезона.