Жакеты и жилеты из овчины: какие и с чем носить осенью 2024

Говорят, синоптики обещают резкое похолодание уже совсем скоро. А это значит, нужно срочно перебираться из кроксов в угги, а из джинсовой куртки — во что-то потеплее. Например, в добротный жакет из овчины. Тем более, что осенью 2024 года это один из главных трендов сезона — практически во всех сезонных коллекциях ведущих дизайнеров можно было увидеть куртки, бомберы, огромные пальто и жилеты из меха. Этот уютный и стильный материал не только защищает от холода, но и позволяет создавать модные образы — как с повседневными комплектами, так и с более элегантной одеждой.

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Жакеты-авиаторы из овчины

Куртки в стиле «авиатор» с овчиной снова на пике моды! Эти массивные модели с грубыми застежками, воротником из овчины и кожаными вставками создают стильный и одновременно брутальный образ.

«С чем носить? С джинсами с высокой талией и базовой футболкой для создания повседневного образа в стиле casual. С кожаными леггинсами (не глянцевыми, а матовыми) и ботильонами на шнуровке для более смелого и дерзкого лука. Добавьте объемную шапку-бини и массивные ботинки для создания городского осеннего образа», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Удлиненные жилеты из овчины

Удлиненные жилеты в стиле бохо придутся по нраву всем любителям расслабленного богемного шика. Модели, выполненные из натуральной или искусственной овчины, придают образу мягкость и уют, делая его идеальным для межсезонья.

С чем носить: с водолазкой или свитером с высоким горлом для создания многослойного и теплого образа. С брюками-кюлотами и высокими сапогами для элегантного городского стиля. Для более расслабленного образа носите жилет с джинсами-бойфрендами и кедами. Совет: удлиненные жилеты отлично подчеркивают талию, если добавить широкий кожаный винажный ремень.

Классические короткие и длинные жакеты из овчины

Короткие куртки из овчины с четкими линиями — идеальный вариант для тех, кто предпочитает минимализм в одежде. Эти модели могут быть выполнены как из натуральной, так и из искусственной овчины и хорошо подходят для создания многослойных осенних комплектов.

С чем носить: с юбкой миди и сапогами для элегантного осеннего образа. С классическими брюками и рубашкой для офиса, создавая одновременно стильный и теплый комплект. С платьем-рубашкой и высокими ботинками для утонченного и модного образа.

Оверсайз жилеты, куртки и пальто из овчины

Оверсайз-силуэты остаются актуальными и в 2024 году.

«Жилеты и жакеты из овчины свободного кроя не только позволяют создать стильный образ, но и дают свободу движений, обеспечивая комфорт. Оверсайз модели хорошо смотрятся с крупными аксессуарами, такими как большие сумки и шапки», — говорит стилист.

Двусторонние модели из овчины

Двусторонние жакеты и жилеты — это универсальное дизайнерское решение, которое становится все популярнее. С одной стороны, это стильный кожаный или замшевый жакет, с другой — уютная овчина. Такие модели подойдут для самых разных случаев и легко адаптируются под разные стили.