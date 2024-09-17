Стилист назвал универсальную вещь для осеннего гардероба

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян назвал универсальную вещь для осеннего гардероба. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Самая универсальная вещь осени — кардиган. Носить его можно и в офис, и в ресторан, и на прогулку. Тонкий кардиган отлично заменит футболку, чуть плотнее может стать вторым слоем. Тяжелые и структурные кардиганы с пуговицами советую носить вместо пиджака, а вариант в пол элегантно сочетать с платьями разной длины», — написал он.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

А на днях стилист объяснил, как выбрать тренч на осень.

«Классический бежевый — база, о которой даже говорить не хочется. Так что делюсь еще одним практичным, но более эффектным вариантом: кожаный плащ. Лучше выбирать в универсальных оттенках (черный, коричневый, бордовый, зеленый) в длине макси — тогда можно сочетать его с юбками и брюками любой длины и фасона без риска укоротить силуэт», — написал Надирян.

Ранее стилист Решетовой высказался о стиле Людмилы Гурченко.