Самые эпатажные наряды на Неделе моды в Лондоне

В столице Великобритании завершилась очередная Неделя моды. Дизайнеры со всего мира вновь представили публике свои коллекции, задавая тренды на грядущий сезон. Команда онлайн-платформы Ebay предложила спасать планету с помощью старой одежды, модный дом Burberry разрешил надевать пуховики на праздничные платья, а марка Chet Lo призвала оставить обнаженную грудь модной и в новом году. Последнюю поддержали зрители, которые перемещались от показа к показу в нарядах, обнажающих их тела. «Лента.ру» показывает самые эпатажные образы с подиумов и улиц во время Недели моды в Лондоне.

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Лондонская Неделя моды началась с показа онлайн-платформы Ebay. Модели выходили на подиум в винтажных нарядах известных дизайнеров, таких как Мартин Роуз, Симона Роша и Грейс Уэльс Боннер. Креативный директор Ebay Эми Баннерман отметила, что это шоу призвано повысить осведомленность публики о рынке модных вещей, бывших в употреблении.

«Я собрала любимую одежду из разных эпох, чтобы создать завершенные образы. Тем самым я хотела показать людям, что носить старую одежду и оставаться при этом модным — возможно», — рассказала она.

Тайваньский модельер Апу Джан вернулся к работе с неожиданным шоу после трехлетнего перерыва. Он решил показать поклонникам моды, что этот сезон открывает широкий простор для фантазии — ключевым элементом его коллекции стали объемные предметы быта. Например, одна из моделей продефилировала с огромной игольницей за спиной.

Долгое время пуховики в комбинации с нарядными платьями считались модной ошибкой. Однако предстоящей зимой именно такое сочетание окажется в трендах — и все это благодаря люксовому бренду Burberry. Во время его шоу одна из манекенщиц прошлась по подиуму в сверкающем платье и практичной серой парке, доказывая, что теперь на торжественные мероприятия необязательно приезжать в шубе.

Албанский дизайнер Нэнси Доджака представила коллекцию нижнего белья, разработанную совместно с Calvin Klein. Манекенщицы показали образы, состоящие из длинных прозрачных юбок с кожаными вставками, велосипедок и обнажающих тело пеньюаров с рюшами. По словам дизайнера, идея коллекции заключается в том, чтобы продемонстрировать слияние минимализма Calvin Klein с «нежным креативом» ее собственной марки Nensi Dojaka.

«Небольшие детали из прошлого теперь транслируются в большем масштабе. Они создают движение — новое явление для брендов. Речь идет о том, чтобы обрамить фантазию в более реалистичный контекст», — объяснила Доджака.

Бренд Simone Rocha никогда не был скромным. На Неделе моды в Лондоне это подтвердилось через прозрачные ткани, обнаженные тела и огромные балетные пачки, которые отсылают к популярному тренду Balletcore. Некоторые модели держали в руках обтянутые органзой клатчи, форма которых также напоминала свернутые пачки. И они вполне могли бы стать одной из самых модных сумок сезона, считают эксперты моды.

Сама создательница марки рассказала, что вдохновением для ее работы послужил балет, а особенно немецкая танцовщица Пина Бауш — муза дизайнера Едзи Ямамото.

«В этом есть и легкомыслие, и реальность», — описала Роша идею своей коллекции.

Тренд на одежду из прозрачных материалов по-прежнему остается на пике популярности — подобные модели вошли в коллекции большинства брендов-участников Недели моды в Лондоне. Например, манекенщица марки Chet Lo продефилировала в оголяющем тело белом платье без бюстгальтера.

Тенденцию поддержали и гости модных показов. Активистка бодипозитива Хани Кинни Росс появилась на публике в черном кружевном белье, поверх которого надела прозрачное платье и шелковый пояс для чулок.

При создании коллекции «Королевство Края света» дизайнер-самоучка из Токио Шино вдохновлялась стилем Visual kei. Этот жанр японской музыки родился из смеси готического рока, глэм-рока, J-рока и металла и отличается тем, что его представители активно используют визуальные средства самовыражения. Часто ими служат эксцентричные макияж и наряды.

Один из манекенщиков на шоу бренда Shino появился в блестящем алом наряде с шипами и удлиненными пальцами. Его образ одновременно напоминал костюм рокера и главных героев фильмов «Рэмбо» и «Эдвард руки-ножницы», а конические накладки на грудь придавали характерной Visual kei эпатажности.

Одна из гостей Недели моды привлекла внимание фотографов особенно модным в 2024 году спортивным костюмом с лампасами. Женщина надела серый комплект Adidas, который состоял из куртки-олимпийки и свободных штанов. При этом она разнообразила образ трендовой кожаной сумкой и солнцезащитными очками Gucci.

В последние годы в фэшн-индустрии главенствует тренд на наряды субкультур из прошлого. Среди них — эстетика готов и эмо.

21-летняя британская блогерша и визажистка Шарлотта Робертс продемонстрировала на показе бренда Sinead Gorey один из любимых аксессуаров рокеров — значки. Она использовала самые популярные изображения и надписи: портреты музыканта Боба Марли, революционера Эрнесто Че Гевары и участника The Beatles Джона Леннона, а также фразы «Я ненавижу школу», «Девушка-гот» и «Панк».

Еще один тренд осени — сдержанный и опрятный стиль преппи, который вышел из формы учащихся престижных частных школ, готовящихся к поступлению в элитные вузы. На Неделе моды певица Аманда Рейфер предложила смелую интерпретацию этой тенденции: она позировала в белой рубашке с глубоким декольте и расстегнутой джинсовой юбке, демонстрируя свое нижнее белье.

Преппи можно было наблюдать и на улицах города. Одна из гостей Недели моды попала в объективы фотографов в длинном сером пальто Balenciaga, клетчатой мини-юбке, белой рубашке с галстуком и белых капроновых гольфах. Свой образ девушка дополнила меховой шапкой и небольшой красной сумкой.

Любимцы короля Англии Карла III — дуэт дизайнеров VIN + OMI — прославились своей авангардной и экологичной одеждой.

«Мы не просто модный лейбл, мы — идеология. (...) Мы работаем только с компаниями, которые стремятся к изменениям на благо планеты», — заявляют они на собственном сайте, подчеркивая, что отказываются сотрудничать с теми, кто не разделяет их взгляды.

Шоу на Неделе моды, приуроченное к 20-летию марки, дизайнеры назвали Moxie, что означает «мужество» и «настойчивость». А в качестве модели они решили пригласить 84-летнюю британскую звезду родом из Южной Африки — ресторатора, телеведущую и писательницу Прю Лейт, чтобы «сделать ее сексуальной». Для нее создали рок-н-ролльный образ, состоявший из кожаного платья со шнуровкой, перчаток выше локтя и кед.

Некоторые дизайнеры решили удивить публику яркими образами вопреки тренду на минимализм. Так, на показе гендерно-нейтрального китайского бренда Mithridate манекенщица примерила пеструю шапку, украшенную орнаментом и множеством декоративных элементов в традиционном стиле. Ее образ завершил голубой топ с множеством подвесок и аппликаций.

По словам дизайнера Апу Джана, его сказочная коллекция навеяна классической историей о Питере Пэне. В своей работе он исследовал мимолетную встречу вечно молодых Питера и Венди, которые должны столкнуться с реальностью взросления. Для этого модельер использовал образы пиратских кораблей, фей, крокодилов, тикающих часов и шахматную эстетику. Финал показа перенес зрителей в студию APUJAN в Тайбэе, которой, по задумке автора, теперь руководит Венди. Она выросла, стала модельером и готова рассказать миру о своем путешествии в Страну чудес и ее влиянии на творения.

Невестам, которые не успели сыграть свадьбу в теплое время года и планируют устроить торжество зимой, дизайнер Ричард Куинн предложил обратить внимание на популярные массивные шубы из искусственного меха. Эта верхняя одежда выглядит не менее эффектно, чем подвенечное платье, особенно в сочетании с черной вуалью вместо фаты, кожаными перчатками и туфлями-лодочками.

Пока одни посетители модных показов кутались в уютные пальто и меховые шапки, другие делали выбор в пользу обнаженного торса. Именно так поступил активист и модель Kai-Isaiah Jamal, которого запечатлели в расклешенных кожаных брюках и кашемировом свитере в виде шарфа, прикрывающего грудь.

Греческий дизайнер Димитра Петса обрела популярность благодаря своему фирменному платью Wetlook, которое, по ее словам, является символом принятия себя и почитания жидкого состояния. Этот наряд в свое время надевали многие звезды, такие как Белла Хадид, FKA Twigs, Lizzo и Doja Cat.

В рамках своего шоу она продолжила исследовать «экофеминистские» отношения между женщинами и водой. В том числе Петса представила прозрачные платья с узорами в виде бикини, которые манекенщицы надели на голое тело, и сумки с длинной бахромой, напоминающей струи воды.