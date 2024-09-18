Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в нижнем белье

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенных нарядах для рекламы австралийского бренда одежды I.Am.Gia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица примерила в рамках съемки комплект нижнего белья, который включал в себя бюстгальтер и трусы, оформленные белыми бантами и кружевом. Также она выбрала рубашку, чулки с поясом и остроносые туфли на шпильках. При этом бывший «ангел» Victoria's Secret позировала, стоя с широко расставленными ногами.

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Кроме того, она предстала перед камерой в серой мини-юбке и прозрачном топе без бра, а также леопардовой мини-юбке и удлиненном жакете с глубоким декольте, надетом на голое тело.

Ранее в сентябре известная шведская модель с индийско-австралийскими корнями Келли Гейл появилась на публике со скотчем на груди вместо бюстгальтера.