Парикмахер назвала пять самых модных коротких стрижек этой осени

Текстурированный боб, пикси и шэгги – в числе самых трендовых стрижек этой осени, рассказала Москве 24 стилист-парикмахер Галина Тоторина.

По ее словам, трендовые стрижки сезона хороши тем, что не только стильные, но и практичные: они позволяют выглядеть ярко и модно и при этом не требуют много времени на укладку.

В их числе – текстурированный боб.

"Вообще он всегда в моде, но в этом сезоне становится еще более текстурным и стильным. Это идеальный вариант для тех, кто любит легкость и объем", – отметила стилист.

«Рваный боб с неровными концами создаст эффект небрежности, но при этом добавит образу шика. Дерзкий и стильный асимметричный боб подойдет тем, кто хочет экспериментировать с образом. А градуированный вариант с многослойными прядями, даже если волосы тонкие, сделает образ более динамичным», –Галина Тоторина, стилист-парикмахер.

Также в моде стильная, яркая стрижка пикси.

"Даже удлиненный вариант будет смотреться дерзко. А текстурированная пикси с рваными концами станет лучшим другом для создания объемного и легкого образа. Тем же, кто любит эксперименты, стоит попробовать пикси с выбритыми висками", – посоветовала Тоторина.

Ну а если сложно решить, что лучше – боб или пикси, можно попробовать бикси. Это идеальный гибрид для тех, кто хочет что-то среднее и не желает делать радикально короткую стрижку, пояснила парикмахер.

"Тем, кто предпочитает аккуратный и элегантный стиль, советую обратить внимание на французский боб. Эта стрижка с прямой челкой выглядит утонченно и изысканно, особенно на прямых волосах", – отметила эксперт.

«Любителям текстуры и объема можно посоветовать стрижку короткий шэгги. Многослойность и легкая небрежность делают ее одной из самых популярных. Волосы выглядят объемными и легко укладываются», – Галина Тоторина, стилист-парикмахер.

При этом стилист напомнила, что, выбирая стрижку, важно учитывать не только модные тенденции, но и форму лица, структуру волос и, конечно, личный стиль.

"Короткая стрижка может подчеркнуть достоинства внешности и скрыть небольшие недостатки, но только если правильно подобрана", – заключила Тоторина.

Ранее парикмахер, мастер-стилист Ольга Богатова рассказала, что людям с грушевидной формой лица важно уравновесить большой подбородок и узкий лоб. Добиться этого поможет прическа с объемным верхом и спокойным низом. Также им идеально подходит пробор в зоне виска, когда большая часть волос перекидывается на одну сторону.