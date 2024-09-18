Стилист раскрыла типичные ошибки, которые испортят любой образ

Создать дорогой образ можно и без траты больших денег на брендовые вещи, главное – уметь подбирать гардероб, сообщила РИАМО основатель и дизайнер бренда LABBA.CLO, стилист, fashion-коуч Алина Фалеева.

Эксперт обратила внимание на то, что в создании гармоничного образа большую роль играют качество пошива и правильная посадка одежды на фигуре. Даже незначительные недочеты способны испортить общее впечатление и сделать образ менее дорогим.

При выборе одежды следует обратить внимание на крой и лекала. Особенно это касается блузок, рубашек, жакетов и свитшотов. Важно, чтобы эти вещи хорошо сидели в области шеи и плеч. Рукав должен быть ниже запястья и не создавать заломов, а сама одежда – свободной, удобной и не вызывать дискомфорт.

Выбирая пальто или жакет, следует обратить внимание на баланс изделия. Нижний край изделий должен быть ровным, без провисаний, загибов или заломов. Он должен располагаться параллельно полу на одном уровне. Кроме того, борта и шлицы не должны расходиться и заходить друг на друга.

«Боковые швы брюк, юбок, шорт должны быть перпендикулярны полу, а нижний край, например, юбки – параллельно. Длина изделия должна быть одинаковой со всех сторон, а все защипы, складки, вытачки, стрелки должны быть симметричными», – отметила специалист.

Кроме того, при выборе одежды важно обратить внимание на качество ткани и фурнитуры. Даже идеально скроенный наряд могут испортить плохие швы, некачественные пуговицы или неровные петли.

Эксперт отметила, что иногда, хоть и редко, но все же встречаются исключения. Бывает, что и пошив, и ткань превосходны, но «костюмчик не сидит». В таких случаях рекомендуется обратиться к стилисту за консультацией и рассмотреть возможность индивидуального пошива одежды, передает РИАМО.

Напомним, в современном мире большое значение придают внешности, а потому и женщины, и мужчины уделяют достаточно много времени уходу за кожей. Причем последние бьюти-тренды диктуют новые правила: теперь, чтобы выглядеть красиво, необязательно пользоваться декоративной косметикой, а чтобы выглядеть свежо и естественно, следует подумать о подборе правильных уходовых средств.