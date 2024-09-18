Ирина Шейк показала фото в прозрачной майке без бюстгальтера

Российская супермодель Ирина Шейк показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркале. На ней белые трусы и прозрачная майка, оформленная надписью. При этом можно заметить, что под изделием отсутствует бюстгальтер.

© Lenta.ru

Многие поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Очень сексуально», «Великолепно выглядишь», «Шикарная», «Королева», «Ирина выглядит по-прежнему невероятно и красиво для своего возраста», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк снялась в прозрачном наряде в рекламе косметики итальянского бренда Dolce & Gabbana.