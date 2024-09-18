Названы главные риски при проведении пластической операции

О самых популярных рисках в эстетической медицине редакция RuNews24.ru попросила рассказать доктора медицинских наук, профессора и главного врача клиники Art Plastic Тиграна Алексаняна.

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Инъекционная ринопластика

В последнее время маркетологи довольно успешно продают безоперационную ринопластику. Многие девушки мечтают скорректировать нос, если недовольны его формой или размерами. Желание получить идеальный профиль крепнет под влиянием социальных сетей с красивыми картинками. У методики есть определенные плюсы, которые приятны пациентам: отсутствие хирургического вмешательства, наркоза, подготовки к операции и приемлемая цена. Но такой шаг несет определенные последствия и осложнения, которых у классической ринопластики нет.

- Считается, что гиалуроновая кислота максимально безопасна, поскольку не вызывает реакций. Но когда речь идет о такой непростой сосудистой системе, как нос, ситуация меняется. Даже такой деликатный для организма препарат носу не подойдет;

- Если гиалуроновая кислота окажется в области артерий глаз, то возможно ухудшение зрения или более серьезные последствия для глаз;

- Опыт косметолога важен, но даже квалифицированный специалист может повредить сосуды при введении препарата. А это, в свою очередь, может спровоцировать спазм капилляров и привести к некрозу кончика носа;

- В большинстве случаев за ринопластикой отправляются те, кто недоволен формой носа. Такая методика не сработает, так как после введения препарата объем тканей никак не сможет уменьшиться.

«Если хочется получить качественный и гармоничный результат, то добиться этого можно только с помощью пластической операции. Еще один весомый плюс – возможность совместить ринопластику с септопластикой: многим пациентам важно вернуть здоровое носовое дыхание. Шаг должен быть обдуманным, пациенту нужно подготовиться как физически, так и психологически», - отметил хирург.

Нос после операции не дышит

Правильное дыхание является основой нашего здоровья. Не случайно даже при различных занятиях спортом многие упражнения строятся на глубоком носовом дыхании. Это успокаивает, помогает качественнее жить и спокойнее спать по ночам. Бывает, что внешне операция прошла успешно, но спустя несколько дней нос так и не начал свободно дышать. Стоит ли паниковать? Если восстановительный период еще не прошел – волноваться не надо. Любая ринопластика, даже самая щадящая по авторской бескровной методике, невозможна без послеоперационного отека. Ускорить процесс восстановления можно при помощи препаратов и физиопроцедур – хирург озвучивает все рекомендации пациенту после выписки. Если прошло уже много времени, но дыхание затрудненное, большая вероятность, что ринопластика сделана некорректно.

Чтобы избежать такого неприятного результата, важно:

- планировать операцию и тщательно выбирать хирурга и клинику. Пластические хирурги чаще всего специализируются на определенных методиках и операциях. Если нужно качественно сделать нос, то искать следует эксперта по ринопластике. Поэтому, когда подруга рекомендует врача, который удачно провел маммопластику, это не означает, что также хорошо получится нос. Большим преимуществом будет запатентованная авторская методика – это означает большой опыт, квалификацию, экспертность и возможность обучать начинающих врачей;

- учитывать стоимость операции. Ринопластика не может стоить дешево, так как считается сложным хирургическим вмешательством. Это комплексная работа – консультации, пребывание в стационаре, сопровождение пациента, препараты и т. д.

- обращать внимание на предложения и спрос. Ринопластика популярна и присутствует в прайсе многих клиник. Но это не означает, что вмешательство легкое и по силам любому специалисту. Статистика говорит о том, что число повторных операций после неудачных вмешательств очень высоко. Спешить не нужно!

Рубцы после операции

Останутся ли следы? Этот вопрос, конечно, волнует многих пациентов. Когда речь идет о ринопластике, то следует правильно выбрать методику. Открытый способ операции с небольшим внешним разрезом может оставить следы. Закрытая сохраняющая, напротив, гарантирует их отсутствие, так как проводится внутри, и сосудистая сетка носа не повреждается.

«Конечно, любая пластика предполагает минимальный разрез, но впоследствии он станет незаметной светлой полоской. К тому же, хирурги всегда выбирают для проколов и мини-надрезов те места, которые незаметны окружающим. Кстати, современные технологии совершенствуются, и в будущем любые рубцы можно будет сделать практически невидимыми», - добавил Тигран Алексанян.

Риски при липосакции

Липосакция помогает многим женщинам избавиться от жировых ловушек на лице, улучшить овал и получить яркий антивозрастной эффект. Если операция проведена некорректно, то ситуация лишь усугубится: мягкие ткани сильнее поплывут вниз, лицо будет выглядеть уставшим и возрастным. Чтобы не рисковать, важно подойти к выбору врача и клиники максимально ответственно.

Риски при липофилинге

Если тип старения предполагает добавить лицу объема, то округлость и свежесть можно получить с помощью липофилинга. Это малоинвазивная методика, которая почти не требует подготовки и восстановления, поэтому популярна у девушек. Но при введении собственного жира важно правильно рассчитывать пропорции, чтобы лицо не выглядело отекшим и неестественным. Лучше не рассчитывать на эффект с первого раза, а провести две или три процедуры, деликатно, но с максимально естественным результатом.